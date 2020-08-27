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В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

Ведомости

Обвинения США российских НИИ в причастности к разработке химического и биологического оружия беспочвенны, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий дипмиссия приводит на странице «ВКонтакте».

«Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — сказал Антононов. По его словам, в 2017 г. организация по запрещению химического оружия подтвердила ликвидацию России всего оружия такого типа. Российские дипломаты хотели бы получить разъяснения по беспочвенным обвинениям, подчеркнул Антонов.

США, по словам дипломата, остаются единственным обладателем «существенных запасов» боевых отравляющих веществ «и под различными предлогами затягивают с их уничтожением». Он призвал США «прекратить искать проблемы там, где их нет», и «приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации».

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27 августа стало известно, что СЩА внесли в санкционный список три российских НИИ из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.

В черный список вошли: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область), ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде. Внесение в черный список означает, что на организации наложат ограничения на экспорт и реэкспорт американской продукции двойного назначения.

Россия объявила об уничтожении всех запасов химического оружия в конце сентября 2017 г. в соответствии с Женевской конвенцией 1993 г. Церемония утилизации последних боеприпасов с отравляющими веществами на заводе в Удмуртии проходила с участием президента Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных