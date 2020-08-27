В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

«Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — сказал Антононов. По его словам, в 2017 г. организация по запрещению химического оружия подтвердила ликвидацию России всего оружия такого типа. Российские дипломаты хотели бы получить разъяснения по беспочвенным обвинениям, подчеркнул Антонов.