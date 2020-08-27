В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ
Обвинения США российских НИИ в причастности к разработке химического и биологического оружия беспочвенны, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий дипмиссия приводит на странице «ВКонтакте».
«Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — сказал Антононов. По его словам, в 2017 г. организация по запрещению химического оружия подтвердила ликвидацию России всего оружия такого типа. Российские дипломаты хотели бы получить разъяснения по беспочвенным обвинениям, подчеркнул Антонов.
США, по словам дипломата, остаются единственным обладателем «существенных запасов» боевых отравляющих веществ «и под различными предлогами затягивают с их уничтожением». Он призвал США «прекратить искать проблемы там, где их нет», и «приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации».
27 августа стало известно, что СЩА внесли в санкционный список три российских НИИ из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.
В черный список вошли: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область), ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде. Внесение в черный список означает, что на организации наложат ограничения на экспорт и реэкспорт американской продукции двойного назначения.
Россия объявила об уничтожении всех запасов химического оружия в конце сентября 2017 г. в соответствии с Женевской конвенцией 1993 г. Церемония утилизации последних боеприпасов с отравляющими веществами на заводе в Удмуртии проходила с участием президента Владимира Путина.