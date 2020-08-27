Генсек НАТО заявил об обязанности Лукашенко уважать права человека

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным, объявленным ЦИК, Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 г., набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская, выступавшая кандидатом от оппозиции, – 10,09%. После этого в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих, которые длятся по сей день. Выступая в Европарламенте 25 августа, Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов и нескольких десятках пропавших без вести и призвала остановить насилие в республике. В ЕС заявили, что не признают итогов выборов в Белоруссии.