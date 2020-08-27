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Генсек НАТО заявил об обязанности Лукашенко уважать права человека

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обязан уважать фундаментальные права человека, включая свободу слова и право на мирный протест, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает Reuters.

«Правящие власти в Минске обязаны демонстрировать полное уважение к фундаментальным правам, включая свободу слова и право на мирный протест», – сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что народ Белоруссии должен сам решать свое будущее.

Столтенберг заверил, что НАТО не наращивает военную мощь в регионе, поэтому попытка использовать этот факт как предлог для подавления мирных протестов не оправдана. Ранее, 22 августа, Лукашенко объявил о приведении вооруженных сил Белоруссии в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Литвы и Польши.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным, объявленным ЦИК, Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 г., набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская, выступавшая кандидатом от оппозиции, – 10,09%. После этого в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих, которые длятся по сей день. Выступая в Европарламенте 25 августа, Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов и нескольких десятках пропавших без вести и призвала остановить насилие в республике. В ЕС заявили, что не признают итогов выборов в Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных