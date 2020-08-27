Экс-директор нацразведки США рассказал о лжи в деле о сговоре Трампа с Россией

Перед этим специальный советник Роберт Мюллер, проводивший собственное расследование, не нашел связи между кампанией Трампа и правительством России во время президентской гонки в США в 2016 г. О вмешательстве в выборы, в результате которых Трамп пришел к власти в стране, после окончания избирательной кампании заявили спецслужбы США. В 2017 г. конгресс США инициировал расследование возможного сговора штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.