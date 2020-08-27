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Экс-директор нацразведки США рассказал о лжи в деле о сговоре Трампа с Россией

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Дело о сговоре предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией во время президентской гонки 2016 г. основано на ложных данных, а материалы, подтверждающие этот факт, засекречены, заявил бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл на национальном съезде республиканской партии.

По словам Гренелла, администрация предыдущего президента США Барака Обамы и кандидата на президентский пост от демократической партии Джо Байдена тайно следила за кампанией Трампа и «заставила замолчать» представителей спецслужб, выступавших против этого. «Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело», – цитирует Гренелла ТАСС. В своем выступлении он также отметил, что видел все дело о сговоре Трампа с Россией, подготовленное демократами.

19 августа бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит признался в суде, что подделал электронное письмо Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое затем было использовано в качестве основания для прослушивания телефонных разговоров бывшего советника кампании Трампа. Поддельное письмо обнаружил генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц. Он сообщил о 17 «фундаментальных» ошибках и упущениях в заявках на выдачу ордеров ФБР. Все это выяснилось в ходе расследования федерального прокурора Джона Дарема.

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Перед этим специальный советник Роберт Мюллер, проводивший собственное расследование, не нашел связи между кампанией Трампа и правительством России во время президентской гонки в США в 2016 г. О вмешательстве в выборы, в результате которых Трамп пришел к власти в стране, после окончания избирательной кампании заявили спецслужбы США. В 2017 г. конгресс США инициировал расследование возможного сговора штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.

Ранее по теме: Экс-юрист ФБР признался в фальсификациях при расследовании сговора Трампа с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных