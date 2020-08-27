Экс-директор нацразведки США рассказал о лжи в деле о сговоре Трампа с Россией
Дело о сговоре предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией во время президентской гонки 2016 г. основано на ложных данных, а материалы, подтверждающие этот факт, засекречены, заявил бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл на национальном съезде республиканской партии.
По словам Гренелла, администрация предыдущего президента США Барака Обамы и кандидата на президентский пост от демократической партии Джо Байдена тайно следила за кампанией Трампа и «заставила замолчать» представителей спецслужб, выступавших против этого. «Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело», – цитирует Гренелла ТАСС. В своем выступлении он также отметил, что видел все дело о сговоре Трампа с Россией, подготовленное демократами.
19 августа бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит признался в суде, что подделал электронное письмо Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое затем было использовано в качестве основания для прослушивания телефонных разговоров бывшего советника кампании Трампа. Поддельное письмо обнаружил генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц. Он сообщил о 17 «фундаментальных» ошибках и упущениях в заявках на выдачу ордеров ФБР. Все это выяснилось в ходе расследования федерального прокурора Джона Дарема.
Перед этим специальный советник Роберт Мюллер, проводивший собственное расследование, не нашел связи между кампанией Трампа и правительством России во время президентской гонки в США в 2016 г. О вмешательстве в выборы, в результате которых Трамп пришел к власти в стране, после окончания избирательной кампании заявили спецслужбы США. В 2017 г. конгресс США инициировал расследование возможного сговора штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.