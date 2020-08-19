Экс-юрист ФБР признался в фальсификациях при расследовании сговора Трампа с Россией
Бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит в среду в федеральном суде признал себя виновным в фальсификации документа в рамках расследования о возможном сговоре президента США Дональда Трампа с правительством России во время выборной кампании 2016 г, сообщает Reuters. Приговор Клинсмиту будет вынесен 10 декабря, сообщил судья во время слушаний.
Клинсмита обвиняли в подделке электронного письма Центрального разведывательного управления (ЦРУ) от августа 2016 г., где бывший советник предвыборной кампании Трампа Картер Пейдж упоминается как «Лицо №1» и назван «оперативным контактом» с 2008 по 2013 гг. Это письмо ФБР хотело использовать в качестве основания для продолжения прослушивания телефонных разговоров Картера Пейджа, бывшего советника кампании Трампа. Клинсмит подделал письмо, указав, что Пейдж не был источником другого правительственного агентства.
Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц обнаружил поддельное электронное письмо и сообщил о 17 «основных и фундаментальных» ошибках и упущениях в заявках на выдачу ордеров ФБР. Союзники Трампа-республиканцы неоднократно указывали на этот отчет как на свидетельство более заговора со стороны государственных структур с целью подорвать авторитет Трампа, отмечает Reuters.
Обвинение было предъявлено Клинсмиту в рамках расследования федерального прокурора Джона Дарема, задействованного для расследования ошибок, допущенных ФБР при получении ордера на ведение слежки за Пейджем. Дарем начал работу после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил собственного расследование, в результате которого не смог доказать связь кампании Трампа во время президентских выборов 2016 года с правительством России.
В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы.
В апреле 2020 г. спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование. Он не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взломав почтовые серверы демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.