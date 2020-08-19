Экс-юрист ФБР признался в фальсификациях при расследовании сговора Трампа с Россией

Обвинение было предъявлено Клинсмиту в рамках расследования федерального прокурора Джона Дарема, задействованного для расследования ошибок, допущенных ФБР при получении ордера на ведение слежки за Пейджем. Дарем начал работу после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил собственного расследование, в результате которого не смог доказать связь кампании Трампа во время президентских выборов 2016 года с правительством России.