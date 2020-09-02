Белорусы Крыма обвинили Тихановскую в незнании ситуации вокруг полуострова
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не разбирается в ситуации вокруг крымского полуострова, а ее позиция на этот счет лишена здравого смысла, заявил в интервью «РИА Новости» руководитель крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
«Человек абсолютно не понимает, о чем он говорит и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом», – сказал Чегринец.
Кроме того, глава крымской общины белорусов призвал не следовать лидерам, которым безразлична судьба Белоруссии и Союзного государства, а также не повторять ошибки Украины.
Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT высказала свою позицию касательно ситуации вокруг Крыма. «Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», – сказала она.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, Тихановская на них набрала чуть более 10% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста, а Тихановская уехала в Литву.
Крым вошел в состав России в 2014 г. по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.