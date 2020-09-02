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Белорусы Крыма обвинили Тихановскую в незнании ситуации вокруг полуострова

Ведомости

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не разбирается в ситуации вокруг крымского полуострова, а ее позиция на этот счет лишена здравого смысла, заявил в интервью «РИА Новости» руководитель крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

«Человек абсолютно не понимает, о чем он говорит и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом», – сказал Чегринец.

Кроме того, глава крымской общины белорусов призвал не следовать лидерам, которым безразлична судьба Белоруссии и Союзного государства, а также не повторять ошибки Украины.

Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT высказала свою позицию касательно ситуации вокруг Крыма. «Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», – сказала она.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, Тихановская на них набрала чуть более 10% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста, а Тихановская уехала в Литву.

Крым вошел в состав России в 2014 г. по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Тихановская обозначила свою позицию о статусе Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных