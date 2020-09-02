Белорусы Крыма обвинили Тихановскую в незнании ситуации вокруг полуострова

«Человек абсолютно не понимает, о чем он говорит и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом», – сказал Чегринец.