Тихановская обозначила свою позицию о статусе Крыма

«Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», ‒ сказала Тихановская. Она отметила, что ранее озвучивала принятую в Белоруссии позицию о том, что Крым de jure украинский, а de facto ‒ российский. Ситуация с Крымом «очень сложная», у белорусов разные взгляды по этому поводу «и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», подчеркнула она.