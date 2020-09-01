Тихановская обозначила свою позицию о статусе Крыма
Крым стал российским в противоречие международным законам, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью литовском порталу LRT.
«Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», ‒ сказала Тихановская. Она отметила, что ранее озвучивала принятую в Белоруссии позицию о том, что Крым de jure украинский, а de facto ‒ российский. Ситуация с Крымом «очень сложная», у белорусов разные взгляды по этому поводу «и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», подчеркнула она.
Крым вошел в состав России в 2014 г. по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.