Медведев назвал напрасной реакцию Токио на российскую активность на Курилах
Япония напрасно возмущается из-за любой российской активности на Курильских островах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками молодежного форума «ОстроVа», который проходит на Сахалине.
Реакцию Токио на любую российскую активность на Курилах Медведев назвал «всегда сложной», по его мнению, «это напрасно... мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты — геополитические, национальные приоритеты — также останутся при нас. Мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последние годы», — сказал зампред Совбеза.
Медведев отметил в беседе с участниками форума, что Россия хочет дружить с Японией и ведет с ней переговоры, а также указал на «достаточно неплохие» экономические проекты.
Мирного договора с Японией у России нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. в соответствии с Московской декларацией; после этого СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно японской позиции Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды, Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. 2 сентября — день капитуляции Японии во Второй мировой войне, в России окончание Второй мировой войны с 2020 г. перенесено со 2-го на 3 сентября.