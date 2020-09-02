Медведев назвал напрасной реакцию Токио на российскую активность на Курилах

Реакцию Токио на любую российскую активность на Курилах Медведев назвал «всегда сложной», по его мнению, «это напрасно... мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты — геополитические, национальные приоритеты — также останутся при нас. Мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последние годы», — сказал зампред Совбеза.