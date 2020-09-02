Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Медведев назвал напрасной реакцию Токио на российскую активность на Курилах

Ведомости

Япония напрасно возмущается из-за любой российской активности на Курильских островах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками молодежного форума «ОстроVа», который проходит на Сахалине.

Реакцию Токио на любую российскую активность на Курилах Медведев назвал «всегда сложной», по его мнению, «это напрасно... мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты — геополитические, национальные приоритеты — также останутся при нас. Мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последние годы», — сказал зампред Совбеза.

Медведев отметил в беседе с участниками форума, что Россия хочет дружить с Японией и ведет с ней переговоры, а также указал на «достаточно неплохие» экономические проекты.

Мирного договора с Японией у России нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. в соответствии с Московской декларацией; после этого СССР и Япония возобновили дипломатические отношения. Согласно японской позиции Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды, Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. 2 сентября — день капитуляции Японии во Второй мировой войне, в России окончание Второй мировой войны с 2020 г. перенесено со 2-го на 3 сентября.

Ранее по теме: Путин и Абэ провели телефонный разговор

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных