Путин и Абэ провели телефонный разговор

65-летний Абэ непрерывно занимал пост премьер-министра Японии дольше всех своих предшественников — с 2012 года. За свою политическую карьеру он получал эту должность дважды. Первый раз Абэ стал премьером в 2006 г., но уже в 2007 г. ушел в отставку в связи с обострением язвенного колита.