Путин и Абэ провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили курс на заключение мирного договора между странами, сообщается на сайте президента России.
«С обеих сторон подчеркнута важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона» — сказано в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе российской стороны.
В ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Абэ за совместную работу и «большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества». Глава японского правительства, со своей стороны, также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России, рассказали в Кремле.
65-летний Абэ непрерывно занимал пост премьер-министра Японии дольше всех своих предшественников — с 2012 года. За свою политическую карьеру он получал эту должность дважды. Первый раз Абэ стал премьером в 2006 г., но уже в 2007 г. ушел в отставку в связи с обострением язвенного колита.
В минувшую пятницу, 28 августа, Абэ объявил, что оставляет кресло премьера из-за ухудшения состояния здоровья. В связи с этим в стране планируются новые выборы. В Кремле выразили сожаление по поводу отставки японского лидера, а также высказались о надежде на дальнейшее развитие российско-японских отношений, когда место Абэ займет его преемник.