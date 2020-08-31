Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин и Абэ провели телефонный разговор

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили курс на заключение мирного договора между странами, сообщается на сайте президента России.

«С обеих сторон подчеркнута важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона» — сказано в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе российской стороны.

В ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Абэ за совместную работу и «большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества». Глава японского правительства, со своей стороны, также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России, рассказали в Кремле.

65-летний Абэ непрерывно занимал пост премьер-министра Японии дольше всех своих предшественников — с 2012 года. За свою политическую карьеру он получал эту должность дважды. Первый раз Абэ стал премьером в 2006 г., но уже в 2007 г. ушел в отставку в связи с обострением язвенного колита.

В минувшую пятницу, 28 августа, Абэ объявил, что оставляет кресло премьера из-за ухудшения состояния здоровья. В связи с этим в стране планируются новые выборы. В Кремле выразили сожаление по поводу отставки японского лидера, а также высказались о надежде на дальнейшее развитие российско-японских отношений, когда место Абэ займет его преемник.

Ранее по теме: Новый премьер Японии вряд ли будет так же тесно работать с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных