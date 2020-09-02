Кремль подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на 75-ой сессии Генассамблеи ООН.
«Действительно, председательствующая сторона на Генассамблее выступила с инициативой, с учетом эпидемиологической ситуации предложили, чтобы главы государств выступили посредством записи своих выступлений. Такое же приглашение получено и российской стороной. Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать предварительный список выступающих 22 сентября, разосланный организацией.
Ранее о возможном выступлении президента сообщал ТАСС со ссылкой на предварительную программу выступлений в организации. Неделя высокого уровня в ООН пройдет в этом году с 22 по 29 сентября. О намерении лично присутствовать в штаб-квартире ООН ранее заявляли американский президент Дональд Трамп и генсек организации Антониу Гуттериш.