Кремль подтвердил выступление Путина на Генассамблее ООН

«Действительно, председательствующая сторона на Генассамблее выступила с инициативой, с учетом эпидемиологической ситуации предложили, чтобы главы государств выступили посредством записи своих выступлений. Такое же приглашение получено и российской стороной. Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать предварительный список выступающих 22 сентября, разосланный организацией.