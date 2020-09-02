Путин может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Выступление президента России Владимира Путина на 75-ой сессии Генассамблеи ООН запланировано на 22 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на предварительную программу выступлений в организации.
Агентство отмечает, что в этом году общеполитические дебаты запланированы в формате записанных видеообращений на фоне ситуации с коронавирусом. Вместе с этим лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Выступление Путина в предварительной программе фигурирует на седьмом месте, до него запланированы выступления лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. В тот день также смогут выступить лидеры Ирана и Франции.
Неделя высокого уровня в ООН пройдет в этом году с 22 по 29 сентября. О намерении лично присутствовать в штаб-квартире ООН ранее заявляли американский президент Дональд Трамп и генсек организации Антониу Гуттериш.