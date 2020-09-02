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Путин может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Ведомости

Выступление президента России Владимира Путина на 75-ой сессии Генассамблеи ООН запланировано на 22 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на предварительную программу выступлений в организации.

Агентство отмечает, что в этом году общеполитические дебаты запланированы в формате записанных видеообращений на фоне ситуации с коронавирусом. Вместе с этим лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Выступление Путина в предварительной программе фигурирует на седьмом месте, до него запланированы выступления лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. В тот день также смогут выступить лидеры Ирана и Франции.

Неделя высокого уровня в ООН пройдет в этом году с 22 по 29 сентября. О намерении лично присутствовать в штаб-квартире ООН ранее заявляли американский президент Дональд Трамп и генсек организации Антониу Гуттериш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных