Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну. По словам Пескова, публикация требует подтверждения.
«Если я правильно понял, речь все-таки идет не о публикации республики Кипр, а о публикации газеты кипрской. Если я не ошибаюсь, то, конечно же, эту информацию перед тем, как что-то говорить, нужно проверять», – сказал Песков журналистам, отметив, что газетная публикация не может рассматриваться как факт.
Песков также ответил на вопрос, удивило ли Кремль появление людей из российских госкорпораций в списках обладателей паспортов Кипра: «Во-первых, далеко не все в госкорпорациях попадают под ограничения. Например, те ограничения, которые действуют в законе о госслужбе. Это с точки зрения юридических аспектов», – подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. По данным издания, в письме президента республики Никоса Анастадиаса указан 141 человек, который с 2008 по 2012 г. подал заявление на кипрское гражданство.