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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну. По словам Пескова, публикация требует подтверждения.

«Если я правильно понял, речь все-таки идет не о публикации республики Кипр, а о публикации газеты кипрской. Если я не ошибаюсь, то, конечно же, эту информацию перед тем, как что-то говорить, нужно проверять», – сказал Песков журналистам, отметив, что газетная публикация не может рассматриваться как факт.

Песков также ответил на вопрос, удивило ли Кремль появление людей из российских госкорпораций в списках обладателей паспортов Кипра: «Во-первых, далеко не все в госкорпорациях попадают под ограничения. Например, те ограничения, которые действуют в законе о госслужбе. Это с точки зрения юридических аспектов», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. По данным издания, в письме президента республики Никоса Анастадиаса указан 141 человек, который с 2008 по 2012 г. подал заявление на кипрское гражданство.

Среди них, в частности, называется первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, владелец торговой сети «Spar» в России и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин и другие.

Ранее по теме: Кипрская газета назвала имена россиян с «золотыми паспортами»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных