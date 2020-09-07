Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

«Если я правильно понял, речь все-таки идет не о публикации республики Кипр, а о публикации газеты кипрской. Если я не ошибаюсь, то, конечно же, эту информацию перед тем, как что-то говорить, нужно проверять», – сказал Песков журналистам, отметив, что газетная публикация не может рассматриваться как факт.