Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико сообщил об обысках
Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил об обысках, которые прошли в квартирах координатора штаба Марии Колесниковой и юриста Ильи Салея. Также обыск планируется в квартире юриста Максима Знака, задержанного сегодня утром, сказано в телеграм-канале штаба. Кроме того, сейчас обыски проходят в самом штабе Бабарико.
«В штабе Виктора Бабарико утром 9 сентября неизвестные люди в масках задержали юриста штаба Максима Знака. Сейчас в штабе проходит обыск, журналистов в штаб не пускают», — говорится в сообщении. Сейчас связи со Знаком нет, делом занимается Следственный комитет, передает штаб со ссылкой на адвоката пропавшего юриста Дмитрия Лаевского.
Что касается Салея, то после обысков «его увезли в неизвестном направлении люди в масках», сообщает штаб. «Штаб Виктора Бабарико требует немедленно остановить правовой беспредел и давление и вернуться в правовые рамки», — заявили представители экс-кандидата в президенты.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова с 7 сентября не выходит на связь. По данным штаба Бабарико, она находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой, но не сообщил ее местопребывания. Также вместе с ней пропали члены Координационного совета оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, их задержали на Украине.
Об исчезновении Максима Знака стало известно утром 9 сентября. По данным штаба Бабарико, его увели в неизвестном направлении люди в масках.