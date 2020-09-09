Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико сообщил об обысках

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова с 7 сентября не выходит на связь. По данным штаба Бабарико, она находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой, но не сообщил ее местопребывания. Также вместе с ней пропали члены Координационного совета оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, их задержали на Украине.