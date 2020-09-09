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Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико сообщил об обысках

Ведомости

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил об обысках, которые прошли в квартирах координатора штаба Марии Колесниковой и юриста Ильи Салея. Также обыск планируется в квартире юриста Максима Знака, задержанного сегодня утром, сказано в телеграм-канале штаба. Кроме того, сейчас обыски проходят в самом штабе Бабарико.

«В штабе Виктора Бабарико утром 9 сентября неизвестные люди в масках задержали юриста штаба Максима Знака. Сейчас в штабе проходит обыск, журналистов в штаб не пускают», — говорится в сообщении. Сейчас связи со Знаком нет, делом занимается Следственный комитет, передает штаб со ссылкой на адвоката пропавшего юриста Дмитрия Лаевского.

Что касается Салея, то после обысков «его увезли в неизвестном направлении люди в масках», сообщает штаб. «Штаб Виктора Бабарико требует немедленно остановить правовой беспредел и давление и вернуться в правовые рамки», — заявили представители экс-кандидата в президенты.

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова с 7 сентября не выходит на связь. По данным штаба Бабарико, она находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой, но не сообщил ее местопребывания. Также вместе с ней пропали члены Координационного совета оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, их задержали на Украине.

Об исчезновении Максима Знака стало известно утром 9 сентября. По данным штаба Бабарико, его увели в неизвестном направлении люди в масках.

Ранее по теме: Штаб Бабарико назвал предполагаемое местонахождение Колесниковой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных