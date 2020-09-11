Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой
Президент России Владимир Путин и глава МИДа России Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление Вучича.
«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — сказал Вучич в эфире сербского телевидения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил изданию, что Путин извинился перед Вучичем.
4 сентября в Вашингтоне прошли основные переговоры по урегулированию ситуации в Косово. По итогам переговоров произошел дипломатический скандал между Россией и Сербией. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 5 сентября опубликовала в своем Facebook фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете так, что сербский президент сидит гораздо ниже американского. К этому фото Захарова приложила кадр из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун в мини-платье во время допроса кладет ногу на ногу. В подписи к посту Захарова посоветовала тем, кого зовут в Белый дом и ставят стул, как на допросе, садиться, как персонаж на втором фото.
В ответ министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с осуждением публикации представителя Российского МИД и назвал ее демонстрацией «мелкой злобы». Российского дипломата Александра Боцан-Харченко пригласили в сербский МИД для устного разъяснения ситуации. 7 сентября глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич заявил, что ситуация с постом Захаровой «закрыта».