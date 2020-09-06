Минобороны Сербии раскритиковало пост Захаровой о переговорах Вучича и Трампа
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с осуждением публикации официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональда Трампа.
Ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом Доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она приложила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
«Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото №2», — написала Захарова.
Глава Минобороны Сербии назвал публикацию Захаровой демонстрацией «мелкой злобы».
«Рост человека измеряется не размером стула, на котором он сидит, или численностью сил, от имени которых он говорит, а величиной смелости защищать свой народ и друзей своего народа», — цитирует Вулина газета Danas.
По его словам, Вучич никогда не предавал интересы Сербии и ее друзей. Глава Минобороны добавил, что президент Сербии был «единственным государственным деятелем в Европе, который отказался вводить санкции в отношении России», отметив также и тесное сотрудничество Белграда и Москвы в военной сфере.
С осуждением публикации Захаровой выступил также директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, заявивший, что президент Сербии «не сказал ни одного гадкого слова в адрес России».
Как отмечает издание, делегации Сербии и Косово подписали в Белом доме в пятницу соглашение об экономическом сотрудничестве.