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Минобороны Сербии раскритиковало пост Захаровой о переговорах Вучича и Трампа

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Министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с осуждением публикации официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональда Трампа.

Ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом Доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она приложила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».

«Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото №2», — написала Захарова.

Глава Минобороны Сербии назвал публикацию Захаровой демонстрацией «мелкой злобы».

«Рост человека измеряется не размером стула, на котором он сидит, или численностью сил, от имени которых он говорит, а величиной смелости защищать свой народ и друзей своего народа», — цитирует Вулина газета Danas.

По его словам, Вучич никогда не предавал интересы Сербии и ее друзей. Глава Минобороны добавил, что президент Сербии был «единственным государственным деятелем в Европе, который отказался вводить санкции в отношении России», отметив также и тесное сотрудничество Белграда и Москвы в военной сфере.

С осуждением публикации Захаровой выступил также директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, заявивший, что президент Сербии «не сказал ни одного гадкого слова в адрес России».

Как отмечает издание, делегации Сербии и Косово подписали в Белом доме в пятницу соглашение об экономическом сотрудничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных