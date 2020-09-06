Минобороны Сербии раскритиковало пост Захаровой о переговорах Вучича и Трампа

По его словам, Вучич никогда не предавал интересы Сербии и ее друзей. Глава Минобороны добавил, что президент Сербии был «единственным государственным деятелем в Европе, который отказался вводить санкции в отношении России», отметив также и тесное сотрудничество Белграда и Москвы в военной сфере.