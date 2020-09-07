Главы МИД России и Сербии «закрыли» ситуацию с постом Захаровой в Facebook
Пост официального представителя МИД России Марии Захаровой о переговорах сербского президента Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом не оставит следа на «добрых отношениях» России и Сербии, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич в утренней программе Happy TV, об этом сообщила пресс-служба сербского ведомства.
«Глава МИДа Ивица Дачич заявил, что МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИДа Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России», ‒ цитирует сообщение министерства ТАСС.
5 сентября Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фото, на котором Вучич в Белом доме сидит на стуле перед Трампом. Публикацию чиновница сопроводила кадром из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун в мини-платье во время допроса кладет ногу на ногу. В подписи к посту Захарова посоветовала тем, кого зовут в Белый дом и ставят стул, как на допросе, садиться, как персонаж на втором фото.
Вучич отреагировал на пост Захаровой, отметив его «примитивизм и невоспитанность». В связи с этим российского дипломата Александра Боцан-Харченко пригласили в сербский МИД для устного разъяснения ситуации в связи с постом Захаровой, писали «РИА Новости». Перед этой встречей Дачичу позвонил Лавров.
Захарова извинилась за свой пост и заявила, что он был неверно истолкован. Она пояснила, что протокольные уловки стали одним из основных приемов американских чиновников, чья задача ‒ «искусственно создать видимость собственной исключительности». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, допустил, что недопонимание могло возникнуть из-за некоторых формулировок Захаровой.