Главы МИД России и Сербии «закрыли» ситуацию с постом Захаровой в Facebook

5 сентября Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фото, на котором Вучич в Белом доме сидит на стуле перед Трампом. Публикацию чиновница сопроводила кадром из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун в мини-платье во время допроса кладет ногу на ногу. В подписи к посту Захарова посоветовала тем, кого зовут в Белый дом и ставят стул, как на допросе, садиться, как персонаж на втором фото.