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Главы МИД России и Сербии «закрыли» ситуацию с постом Захаровой в Facebook

Ведомости

Пост официального представителя МИД России Марии Захаровой о переговорах сербского президента Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом не оставит следа на «добрых отношениях» России и Сербии, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич в утренней программе Happy TV, об этом сообщила пресс-служба сербского ведомства.

«Глава МИДа Ивица Дачич заявил, что МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИДа Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России», ‒ цитирует сообщение министерства ТАСС.

5 сентября Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фото, на котором Вучич в Белом доме сидит на стуле перед Трампом. Публикацию чиновница сопроводила кадром из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун в мини-платье во время допроса кладет ногу на ногу. В подписи к посту Захарова посоветовала тем, кого зовут в Белый дом и ставят стул, как на допросе, садиться, как персонаж на втором фото.  

Вучич отреагировал на пост Захаровой, отметив его «примитивизм и невоспитанность». В связи с этим российского дипломата Александра Боцан-Харченко пригласили в сербский МИД для устного разъяснения ситуации в связи с постом Захаровой, писали «РИА Новости». Перед этой встречей Дачичу позвонил Лавров. 

Захарова извинилась за свой пост и заявила, что он был неверно истолкован. Она пояснила, что протокольные уловки стали одним из основных приемов американских чиновников, чья задача ‒ «искусственно создать видимость собственной исключительности». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, допустил, что недопонимание могло возникнуть из-за некоторых формулировок Захаровой.

Ранее по теме: Песков прокомментировал пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных