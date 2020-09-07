Песков прокомментировал пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

«Возможно, действительно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения. Поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении Сербии в целом и руководства Сербии в частности», – сказал Песков. Говоря об эмоциональном фоне произошедшего, Песков отметил, что в европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, «нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура».