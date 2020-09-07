Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков прокомментировал пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в Facebook официального представителя МИД России Марии Захаровой о переговорах сербского президента Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом. Песков допустил, что недопонимание могло возникнуть из-за некоторых формулировок Захаровой.

«Возможно, действительно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения. Поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении Сербии в целом и руководства Сербии в частности», – сказал Песков. Говоря об эмоциональном фоне произошедшего, Песков отметил, что в европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, «нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура».

Ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она приложила кадр из фильма «Основной инстинкт» со знаменитой сценой, где героиня Шерон Стоун во время допроса кладет ногу на ногу. «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото № 2», – написала Захарова.

Минобороны Сербии раскритиковало пост Захаровой. Позже Захарова извинилась за публикацию. «Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, – неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», – написала она в Facebook. Захарова пояснила, что протокольные уловки стали одним из основных приемов американских чиновников, чья задача – «искусственно создать видимость собственной исключительности».

Ранее по теме: Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных