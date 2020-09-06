Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она приложила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
Захарова пояснила, что протокольные уловки стали одним из основных приемов американских чиновников, чья задача – «искусственно создать видимость собственной исключительности».
«А это неприемлемо», ‒ добавила она.
После публикации Захаровой министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич выступили с резким осуждением публикации Захаровой. Президент страны отказался комментировать произошедшее, заявив, что сказанное представителем МИД России «больше говорит о ней самой».