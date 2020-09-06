Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она приложила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».