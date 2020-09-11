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Россия заявила в ООН об отсутствии причин для расследования дела Навального

Ведомости

У России нет оснований начать расследование по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как российские врачи не нашли в его организме следов химического оружия, а Германия не предоставила доказательств, что отравление Навального было преднамеренным, сообщил ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

«У нас нет оснований, чтобы начинать расследование. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении», — сказал Небензя. Представитель России при ООН добавил, что просьба Москвы предоставить результаты исследований, проведенных немецкими врачами, направлен, «чтобы установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны».

Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал?

Василий Небензя
Представитель России при ООН

10 сентября постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Германия не передала в организацию материалы, подтверждающие предполагаемое отравление Навального ядом типа «Новичок».

Самолет с Навальным 20 августа совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где его госпитализировали после ухудшения самочувствия. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите» с разрешения российской стороны. Позже в Германии заявили, что в его анализах якобы нашли следы «Новичка», несмотря на то, что спасшие его жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили.

Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении. 10 сентября издания Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что состояние Навального улучшилось. Он может говорить и «вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним».

Ранее по теме: Der Spiegel: Навальный вышел из комы и начал говорить

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных