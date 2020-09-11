Россия заявила в ООН об отсутствии причин для расследования дела Навального

«У нас нет оснований, чтобы начинать расследование. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении», — сказал Небензя. Представитель России при ООН добавил, что просьба Москвы предоставить результаты исследований, проведенных немецкими врачами, направлен, «чтобы установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны».