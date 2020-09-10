Германия не передавала ОЗХО материалы по ситуации с Навальным
Сообщения о том, что Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) материалы, подтверждающие предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, не соответствуют действительности. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
«Тем не менее проверка нами этих сведений выявила то, что они являются недостоверными: ни вчера, ни сегодня утром Германия в Техсекретариат ОЗХО ничего не направляла», — цитирует ТАСС постпреда. По его словам «странности в деле Навального продолжают множиться».
Он отметил, что в ОЗХО ожидают от немецкой стороны разъяснений по этому поводу. «Но в любом случае, если вопрос будет вынесен нашими немецкими партнерами на гаагскую площадку, мы готовы к его рассмотрению строго в правовом поле Конвенции [о запрещении химического оружия]», — добавил Шульгин.
Ранее представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты обследования Навального, на основании которых были выдвинут тезис об отравлении, уже передали ОЗХО. При этом МИД России отмечали, что «мегафонная дипломатия» с привлечением ЕС, НАТО и упоминанием ОЗХО и «подмена нормального сотрудничества информационной кампанией» могут объясняться задачей обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры».
22 августа Навального доставили в берлинскую клинику Charite из Омска. Согласно заявлениям немецких властей, в организме Навального обнаружили следы «Новичка», несмотря на то, что спасшие его жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили. Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.