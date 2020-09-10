Германия не передавала ОЗХО материалы по ситуации с Навальным

22 августа Навального доставили в берлинскую клинику Charite из Омска. Согласно заявлениям немецких властей, в организме Навального обнаружили следы «Новичка», несмотря на то, что спасшие его жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили. Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.