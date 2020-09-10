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Германия не передавала ОЗХО материалы по ситуации с Навальным

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Сообщения о том, что Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) материалы, подтверждающие предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, не соответствуют действительности. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Тем не менее проверка нами этих сведений выявила то, что они являются недостоверными: ни вчера, ни сегодня утром Германия в Техсекретариат ОЗХО ничего не направляла», — цитирует ТАСС постпреда. По его словам «странности в деле Навального продолжают множиться».

Он отметил, что в ОЗХО ожидают от немецкой стороны разъяснений по этому поводу. «Но в любом случае, если вопрос будет вынесен нашими немецкими партнерами на гаагскую площадку, мы готовы к его рассмотрению строго в правовом поле Конвенции [о запрещении химического оружия]», — добавил Шульгин.

Ранее представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты обследования Навального, на основании которых были выдвинут тезис об отравлении, уже передали ОЗХО. При этом МИД России отмечали, что «мегафонная дипломатия» с привлечением ЕС, НАТО и упоминанием ОЗХО и «подмена нормального сотрудничества информационной кампанией» могут объясняться задачей обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры».

22 августа Навального доставили в берлинскую клинику Charite из Омска. Согласно заявлениям немецких властей, в организме Навального обнаружили следы «Новичка», несмотря на то, что спасшие его жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили. Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.

Ранее по теме: Лавров сравнил ситуацию с Навальным с инцидентом в Солсбери и MH17

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных