Германия проконсультируется с ОЗХО перед передачей данных о Навальном

По ее словам, дальнейший порядок действий и дальнейшие вопросы по передаче Германией России проб и результатов исследований немецких военных специалистов «решаются посредством контактов с нашими партнерами, в том числе ОЗХО». В свою очередь представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследований уже передали ОЗХО. «Россия является частью этой организации. Точка», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов об обмене данными и проведении повторного контрольного исследования. Фиц пояснила, что «были созданы все условия для того, чтобы ОЗХО могла вести свою работу», а Коллатц-Йоханнсен рекомендовал журналистам «спрашивать ОЗХО» в ответ на вопросы о месте производства отравляющего вещества.