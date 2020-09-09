Германия проконсультируется с ОЗХО перед передачей данных о Навальном
Правительство Германии сможет решить вопрос о возможной передаче данных об исследованиях, связанных с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, только после консультации с Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, отвечая на вопрос РИА «Новости» на брифинге в Берлине.
По ее словам, дальнейший порядок действий и дальнейшие вопросы по передаче Германией России проб и результатов исследований немецких военных специалистов «решаются посредством контактов с нашими партнерами, в том числе ОЗХО». В свою очередь представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследований уже передали ОЗХО. «Россия является частью этой организации. Точка», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов об обмене данными и проведении повторного контрольного исследования. Фиц пояснила, что «были созданы все условия для того, чтобы ОЗХО могла вести свою работу», а Коллатц-Йоханнсен рекомендовал журналистам «спрашивать ОЗХО» в ответ на вопросы о месте производства отравляющего вещества.
Ранее МИД России заявил, что «мегафонная дипломатия» с привлечением ЕС, НАТО и упоминанием ОЗХО и «подмена нормального сотрудничества информационной кампанией» могут объясняться задачей обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры». Кремль рассчитывает, что Германия предоставит данные о результатах обследования Навального в ближайшее время, заявил в среду, 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это «существенно поможет в установлении причин произошедшего». Песков отметил необходимость расследования случившегося. «Де-факто определенные следственные действия уже выполняются, де-юре они называются доследственная проверка», – объяснил пресс-секретарь президента. В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального, но он до сих пор остается без ответа.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.