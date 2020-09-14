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МИД Германии назвал возможную дату согласования санкций ЕС против Белоруссии

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Евросоюз может согласовать санкции против руководства Белоруссии в связи с политическим кризисом в стране на следующей неделе, заявила 14 сентября представительница МИД Германии Мария Адебар.

«Мы усердно работаем в ЕС, чтобы был согласовать пакет точечных санкций против ответственных за фальсификации на выборах. В следующий понедельник министры иностранных дел проведут встречу в Брюсселе, там эти вопросы будут обсуждаться», — сказала Адебар (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что Берлин настаивает на оперативном введении санкций в отношении Минска, однако это зависит также от позиции остальных европейских стран.

7 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз планирует к 22 сентября ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного чиновника Белоруссии. По данным источников, под ограничения в первую очередь может глава МВД Страны Юрий Караев, как ответственный за применение насилия к протестующим, его заместители, руководство белорусского ЦИК и лица, занимающие высокие должности в судебной системе, как якобы ответственные за фальсификации итогов выборов президента 9 августа.

Финальный список европейские страны надеются согласовать к 21 сентября. Источники агентства подчеркнули, что ограничений против действующего главы государства Александра Лукашенко вводить пока не панируется. В то же время ограничения в отношении белорусского президента уже ввели три члена ЕС, Литва, Латвия и Эстония, в начале сентября.

ЕС решил наложить санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признал результаты выборов президента, прошедших 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В ходе акций к гражданам было применено насилие со стороны правоохранительных органов.

Ранее по теме: Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 31 чиновника Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных