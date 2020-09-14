МИД Германии назвал возможную дату согласования санкций ЕС против Белоруссии

«Мы усердно работаем в ЕС, чтобы был согласовать пакет точечных санкций против ответственных за фальсификации на выборах. В следующий понедельник министры иностранных дел проведут встречу в Брюсселе, там эти вопросы будут обсуждаться», — сказала Адебар (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что Берлин настаивает на оперативном введении санкций в отношении Минска, однако это зависит также от позиции остальных европейских стран.