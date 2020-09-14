МИД Германии назвал возможную дату согласования санкций ЕС против Белоруссии
Евросоюз может согласовать санкции против руководства Белоруссии в связи с политическим кризисом в стране на следующей неделе, заявила 14 сентября представительница МИД Германии Мария Адебар.
«Мы усердно работаем в ЕС, чтобы был согласовать пакет точечных санкций против ответственных за фальсификации на выборах. В следующий понедельник министры иностранных дел проведут встречу в Брюсселе, там эти вопросы будут обсуждаться», — сказала Адебар (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что Берлин настаивает на оперативном введении санкций в отношении Минска, однако это зависит также от позиции остальных европейских стран.
7 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз планирует к 22 сентября ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного чиновника Белоруссии. По данным источников, под ограничения в первую очередь может глава МВД Страны Юрий Караев, как ответственный за применение насилия к протестующим, его заместители, руководство белорусского ЦИК и лица, занимающие высокие должности в судебной системе, как якобы ответственные за фальсификации итогов выборов президента 9 августа.
Финальный список европейские страны надеются согласовать к 21 сентября. Источники агентства подчеркнули, что ограничений против действующего главы государства Александра Лукашенко вводить пока не панируется. В то же время ограничения в отношении белорусского президента уже ввели три члена ЕС, Литва, Латвия и Эстония, в начале сентября.
ЕС решил наложить санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признал результаты выборов президента, прошедших 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В ходе акций к гражданам было применено насилие со стороны правоохранительных органов.