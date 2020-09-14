Евросоюз отказался признавать итоги выборов в Крыму

«Подобная предвзятая и пренебрежительная позиция к выбору севастопольцев показывает, что ЕС не может являться защитником демократических ценностей, коим себя позиционирует. Позиция, которую заняло руководство Евросоюза, неудивительна. По шаблону из года в год транслируется одно и то же», — рассказала агентству Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.