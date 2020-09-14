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Евросоюз отказался признавать итоги выборов в Крыму

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Европейский союз не признает результаты выборов в Крыму, следует из заявления официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано. 

«Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — говорится в заявлении. 

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу Севизбиркома Сергея Даниленко сообщили, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей. Всего на выборах главы Севастополя было зарегистрировано шесть кандидатов.

«Подобная предвзятая и пренебрежительная позиция к выбору севастопольцев показывает, что ЕС не может являться защитником демократических ценностей, коим себя позиционирует. Позиция, которую заняло руководство Евросоюза, неудивительна. По шаблону из года в год транслируется одно и то же», — рассказала агентству Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. 

Ранее по теме: Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Украиной подачи воды в Крым

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных