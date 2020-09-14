Евросоюз отказался признавать итоги выборов в Крыму
Европейский союз не признает результаты выборов в Крыму, следует из заявления официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
«Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — говорится в заявлении.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу Севизбиркома Сергея Даниленко сообщили, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей. Всего на выборах главы Севастополя было зарегистрировано шесть кандидатов.
«Подобная предвзятая и пренебрежительная позиция к выбору севастопольцев показывает, что ЕС не может являться защитником демократических ценностей, коим себя позиционирует. Позиция, которую заняло руководство Евросоюза, неудивительна. По шаблону из года в год транслируется одно и то же», — рассказала агентству Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.
Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.