Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Лавров отменил визит в Берлин

Ведомости

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин, запланированный на 15 сентября, отменен из-за изменений в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, сообщили в пресс-службе МИДа.

«Первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров ‒ сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», ‒ говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта информация доведена до германской стороны.

В министерстве добавили, что сроки визита Лаврова в Берлин и его участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств 2018‒2020 гг. с Маасом были согласованы год назад и подтверждены в августе текущего года. Однако 3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса ‒ его участие в церемонии отменилось, а на двусторонние переговоры отвели только полтора часа.

Ранее по теме: Лавров: Россия должна выстраивать отношения с ЕС с использованием «страховочной сетки»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных