Лавров отменил визит в Берлин

В министерстве добавили, что сроки визита Лаврова в Берлин и его участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств 2018‒2020 гг. с Маасом были согласованы год назад и подтверждены в августе текущего года. Однако 3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса ‒ его участие в церемонии отменилось, а на двусторонние переговоры отвели только полтора часа.