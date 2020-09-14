Лавров отменил визит в Берлин
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин, запланированный на 15 сентября, отменен из-за изменений в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, сообщили в пресс-службе МИДа.
«Первоначальная и основная цель поездки С. В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров ‒ сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита», ‒ говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта информация доведена до германской стороны.
В министерстве добавили, что сроки визита Лаврова в Берлин и его участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств 2018‒2020 гг. с Маасом были согласованы год назад и подтверждены в августе текущего года. Однако 3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса ‒ его участие в церемонии отменилось, а на двусторонние переговоры отвели только полтора часа.