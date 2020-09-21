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Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

Ведомости

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.

«Нет никаких оснований предполагать, что США не отреагируют надлежащим образом перед лицом того, что могло произойти, когда будут известны все факты [после расследования Организации по запрещению химического оружия]», — сказал Помпео. Он пояснил, что в деле Скрипалей, когда западные эксперты заявили об использовании боевых отравляющих веществ, Вашингтон «отреагировал четко». 

В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский Госдепартамент. О конкретных санкциях со стороны США из-за инцидента не говорилось. 

17 сентября стало известно, что ОЗХО уже готовит результаты анализов Навального для передачи немецким властям. Сообщалось, что результаты станут известны «в ближайшее время». Немецкие, французские и шведские специалисты уже заявили об использовании против политика отравляющего вещества группы «Новичок». Россия никаких результатов обследования Навального так и не получила. 

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных