ОЗХО готовит результаты анализов Навального для передачи немецким властям
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит анализы взятых у госпитализированного 20 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального проб, сказано в заявлении организации. Германия запросила техническую помощь ОЗХО для выяснения обстоятельств произошедшего Навальным.
«Группа экспертов технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у господина Навального для анализа в назначенных ОЗХО лабораториях. Результаты этого анализа ожидаются в ближайшее время и будут переданы властям Германии», – следует из заявления ОЗХО.
Германия сообщила, что привлекла к обследованию Навального ОЗХО, 14 сентября. Также анализы основателя ФБК изучили в Швеции и Франции. Президент последней, Эммануэль Макрон, подтвердил выводы немецких специалистов об отравлении российского оппозиционера веществом из группы «Новичок», которым в 2018 г. в британском Солсбери были также отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Россия до сих пор не получила от Германии результатов обследования Навального, хотя Генпрокуратура РФ направила соответствующий запрос еще 27 августа. Берлинская генпрокуратура заявила, что не может выдать эти сведения без согласия самого основателя ФБК. При этом Европа требует от России расследовать обстоятельства произошедшего с Навальным. Кремль на это заявил, что не может возбудить уголовное дело без изучения результатов анализов деятеля.
Инцидент с Навальным произошел утром 20 августа. Тогда его состояние резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, впоследствии он впал в кому. Основателя ФБК доставили в омскую больницу, где врачи 44 часа боролись за его жизнь. После проведения 60 биохимических исследований врачи не нашли следов яда в организме Навального. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую «Шарите».
7 сентября состояние Навального улучшилось: он пришел в себя, его стали постепенно отключать от аппарата искусственной вентиляции легких. 15 сентября он опубликовал первый снимок на своей странице в Instagram. Также команда основателя ФБК сегодня заявила, что тот, вероятно, был отравлен в отеле Томска, и показала бутылку, найденную в номере оппозиционера, на которой впоследствии немецкие специалисты нашли следы «Новичка».