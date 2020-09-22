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Трамп отказался отвечать на вопрос о деле Навального

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Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, кто отравил основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

«Мы поговорим об этом в другой раз», – сказал Трамп. Ранее президент США заявил, что у него нет оснований сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального, однако Германия, по его словам, пока не предоставила никаких доказательств.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая сторона утверждает, что основателя ФБК отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных