Трамп отказался отвечать на вопрос о деле Навального
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, кто отравил основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
«Мы поговорим об этом в другой раз», – сказал Трамп. Ранее президент США заявил, что у него нет оснований сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального, однако Германия, по его словам, пока не предоставила никаких доказательств.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая сторона утверждает, что основателя ФБК отравили ядом группы «Новичок». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального. 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.