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Комитет Госдумы не одобрил законопроект о выходном 31 декабря

Ведомости

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, в котором депутаты ЛДПР предложили сделать 31 декабря выходным днем, передает «РИА Новости». Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2019 г.

Правительство также не поддержало законопроект. «Правительство РФ наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется», – приводит агентство выдержку из заключения кабмина.

8 сентября Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором обозначил 31 декабря в 2021 г. выходным днем, а новогодние каникулы указал с 1 по 10 января. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

При этом ранее Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных дней. В министерстве поясняли, что такой перенос не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать статью трудового кодекса о продолжительности еженедельного отдыха (110 ТК). При этом в министерстве отметили, что рассмотрение такого варианта возможно в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных