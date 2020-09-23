Комитет Госдумы не одобрил законопроект о выходном 31 декабря

При этом ранее Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных дней. В министерстве поясняли, что такой перенос не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать статью трудового кодекса о продолжительности еженедельного отдыха (110 ТК). При этом в министерстве отметили, что рассмотрение такого варианта возможно в 2021 г.