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Минтруд не поддержал предложение о выходном дне 31 декабря

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Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных дней. Об этом говорится в ответе министерства на обращение депутата Госдумы Ярослава Нилова, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать статью 110 Кодекса (ТК РФ – прим. ред.)», – говорится в документе.

При этом в министерстве отметили, что рассмотрение такого варианта возможно в 2021 г. Нилов, комментируя ответ Минтруда, написал, что «в 2020 г. никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит», такое решение могут принять лишь администрации отдельных регионов.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести в России выходной для родителей первоклассников на 1 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных