Минтруд не поддержал предложение о выходном дне 31 декабря
Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных дней. Об этом говорится в ответе министерства на обращение депутата Госдумы Ярослава Нилова, который он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать статью 110 Кодекса (ТК РФ – прим. ред.)», – говорится в документе.
При этом в министерстве отметили, что рассмотрение такого варианта возможно в 2021 г. Нилов, комментируя ответ Минтруда, написал, что «в 2020 г. никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит», такое решение могут принять лишь администрации отдельных регионов.
Ранее сегодня сообщалось, что руководитель института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести в России выходной для родителей первоклассников на 1 сентября.