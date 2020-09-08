Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля. Таким образом в 2021 г. выходные в России будут в следующие дни: в честь Дня защитника отечества с 21 по 23 февраля , в честь Международного женского дня – с 6 по 8 марта . Майские каникулы продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Праздничные выходные в честь Дня России пройдут с 12 по 14 июня . В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября .