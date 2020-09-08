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Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

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Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, согласно которому 31 декабря в 2021 г. будет выходным днем, а новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Такой документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля. Таким образом в 2021 г. выходные в России будут в следующие дни: в честь Дня защитника отечества с 21 по 23 февраля, в честь Международного женского дня – с 6 по 8 марта. Майские каникулы продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Праздничные выходные в честь Дня России пройдут с 12 по 14 июня. В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября.

В 2019 г. депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому рабочий день с 31 декабря предлагалось переносить на предшествующую субботу. В Госдуме эту идею не поддержали.

Ранее по теме: В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных