В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Среди авторов документа четыре депутата от ЛДПР, в том числе вице-спикер Игорь Лебедев, и член Совета Федерации Сергей Леонов. По их мнению, работники часто трудятся не в полном объеме 31 декабря, если это рабочий день, из-за подготовки к Новому году. Перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, отмечается в пояснительной записке.