В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в существующем объеме.
Среди авторов документа четыре депутата от ЛДПР, в том числе вице-спикер Игорь Лебедев, и член Совета Федерации Сергей Леонов. По их мнению, работники часто трудятся не в полном объеме 31 декабря, если это рабочий день, из-за подготовки к Новому году. Перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, отмечается в пояснительной записке.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил ТАСС, что поддерживает этот законопроект. Однако он считает маловероятным, что его успеют принять до конца этого года.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в своей администрации с 31 декабря на 28 декабря и рекомендовал сделать также остальным органам власти в регионе. Он объяснил, что принял это решение «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».