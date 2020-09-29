Трамп назвал фейком новость о его планах сделать свою дочь вице-президентом

Ранее о том, что Трамп хотел выдвинуть кандидатуру своей дочери Иванки на пост вице-президента страны, сообщала газета The Washington Post со ссылкой на отрывок из книги экс-заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса «Опасная игра: Инсайдерская история о том, как Трамп победил, Мюллер потерпел неудачу, а проиграла Америка». В книге также сказано, что Трамп на протяжении нескольких недель предлагал сделать его дочь вице-президентом. Однако сама Иванка заявила ему, что это «плохая идея», поэтому пост занял Майкл Пенс.