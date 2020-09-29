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Трамп назвал фейком новость о его планах сделать свою дочь вице-президентом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что он якобы хотел сделать свою дочь и советницу Иванку Трамп вице-президентом.

«Теперь фейковые новости CNN фактически сообщают, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась вместе со мной в качестве моего вице-президента на выборах 2016 года. Ложь и совершенная нелепость. Эти люди больны!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее о том, что Трамп хотел выдвинуть кандидатуру своей дочери Иванки на пост вице-президента страны, сообщала газета The Washington Post со ссылкой на отрывок из книги экс-заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса «Опасная игра: Инсайдерская история о том, как Трамп победил, Мюллер потерпел неудачу, а проиграла Америка». В книге также сказано, что Трамп на протяжении нескольких недель предлагал сделать его дочь вице-президентом. Однако сама Иванка заявила ему, что это «плохая идея», поэтому пост занял Майкл Пенс.

38-летняя Иванка Трамп владела собственным брендом одежды Ivanka Trump, который она закрыла летом 2018 г. Она объяснила это намерением сконцентрироваться на работе в Вашингтоне. Иванка занимала должность ассистента Трампа с марта 2017 г. При этом ее муж, Джаред Кушнер, является старшим помощником президента США.

Ранее по теме: СМИ узнали о желании Трампа сделать свою дочь вице-президентом США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных