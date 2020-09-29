Трамп назвал фейком новость о его планах сделать свою дочь вице-президентом
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что он якобы хотел сделать свою дочь и советницу Иванку Трамп вице-президентом.
«Теперь фейковые новости CNN фактически сообщают, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась вместе со мной в качестве моего вице-президента на выборах 2016 года. Ложь и совершенная нелепость. Эти люди больны!» — написал Трамп в своем Twitter.
Ранее о том, что Трамп хотел выдвинуть кандидатуру своей дочери Иванки на пост вице-президента страны, сообщала газета The Washington Post со ссылкой на отрывок из книги экс-заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса «Опасная игра: Инсайдерская история о том, как Трамп победил, Мюллер потерпел неудачу, а проиграла Америка». В книге также сказано, что Трамп на протяжении нескольких недель предлагал сделать его дочь вице-президентом. Однако сама Иванка заявила ему, что это «плохая идея», поэтому пост занял Майкл Пенс.
38-летняя Иванка Трамп владела собственным брендом одежды Ivanka Trump, который она закрыла летом 2018 г. Она объяснила это намерением сконцентрироваться на работе в Вашингтоне. Иванка занимала должность ассистента Трампа с марта 2017 г. При этом ее муж, Джаред Кушнер, является старшим помощником президента США.