СМИ узнали о желании Трампа сделать свою дочь вице-президентом США
Президент США Дональд Трамп в 2016 г. хотел выдвинуть кандидатуру своей дочери Иванки на пост вице-президента страны, но она отказалась. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отрывок из книги экс-заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса «Опасная игра: Инсайдерская история о том, как Трамп победил, Мюллер потерпел неудачу, а проиграла Америка».
«Думаю, это должна быть Иванка. А как насчет Иванки как моего вице-президента?» — приводит издание цитату Трампа из книги. Как утверждает Гейтс, свое предложение нынешний президент США мотивировал тем, что его дочь «яркая, умная и красивая», поэтому «люди ее полюбят».
В книге также сказано, что Трамп на протяжении нескольких недель предлагал сделать его дочь вице-президентом. Однако в итоге сама Иванка заявила ему, что это «плохая идея», поэтому пост занял Майкл Пенс.
38-летняя Иванка Трамп была владелицей собственного бренда одежды Ivanka Trump, который она закрыла летом 2018 г., объяснив это намерением сконцентрироваться на работе в Вашингтоне. С марта 2017 г. Иванка занимала должность ассистента Трампа. Ее муж, Джаред Кушнер, является старшим помощником президента США.