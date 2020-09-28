СМИ узнали о желании Трампа сделать свою дочь вице-президентом США

Президент США Дональд Трамп в 2016 г. хотел выдвинуть кандидатуру своей дочери Иванки на пост вице-президента страны, но она отказалась. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отрывок из книги экс-заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса «Опасная игра: Инсайдерская история о том, как Трамп победил, Мюллер потерпел неудачу, а проиграла Америка».