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Иванка Трамп объявила о закрытии собственного бренда одежды

Дочь президента США Иванка Трамп прекратит выпускать собственную линию одежды под брендом Ivanka Trump. Об этом пишет The Wall Street Journal. «Это решение является единственно справедливым для моей команды и партнеров», – передает газета слова дочери американского президента.

Иванка Трамп отошла от управления собственным брендом после победы отца на президентских выборах, но она сохранила свою долю в компании через трастовый фонд. «После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, вернулись ли я когда-нибудь к бизнесу, но я знаю, что мое внимание в обозримом будущем будет занято работой в Вашингтоне», – заявила Иванка Трамп. Она также отметила, что не знает, вернется ли в розничную индустрию после прекращения работы в Белом доме.

Под брендом Ivanka Trump продается одежда, обувь, сумки и ювелирные изделия. Продажи этого бренда взлетели в 2016 г., когда в США проходили президентские выборы. Однако противники Трампа также призывали бойкотировать бренд Иванки Трамп, отмечает The Wall Street Journal. Некоторые ритейлеры даже переставали продавать одежду дочери Трампа, о чем тот негативно высказывался.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.

На момент написания материала сайт Ivanka Trump был недоступен. На Amazon платья бренда дочери США продаются от $21 до $263.

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