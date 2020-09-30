Шойгу заявил об уничтожении «Исламского государства» в Сирии
За пять лет российские военные полностью уничтожили «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Красной звезде». По его словам, миссия России в Сирии была необходимой, а решение о начале военной операции было верным, «если не единственно возможным».
«Таким образом, задача, поставленная верховным главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация «Исламское государство» в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию», — сказал Шойгу.
Министр обороны отметил, что миссия России в Сирии была необходимой. По мнению Шойгу, в результате военных действий всему международному терроризму был нанесен существенный урон, нарушена система обеспечения террористов финансами и другими ресурсами. «Ещё один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооружённых сил России в Сирии поставили надёжный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории», — подчеркнул Шойгу.
В конце октября 2019 г. президент США Дональд Трамп объявил, что лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади обнаружили и ликвидировали в сирийской провинции Идлиб. Он указал, что спецоперация американских военных прошла при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.