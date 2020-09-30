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Шойгу заявил об уничтожении «Исламского государства» в Сирии

Ведомости

За пять лет российские военные полностью уничтожили «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Красной звезде». По его словам, миссия России в Сирии была необходимой, а решение о начале военной операции было верным, «если не единственно возможным».

«Таким образом, задача, поставленная верховным главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация «Исламское государство» в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию», — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что миссия России в Сирии была необходимой. По мнению Шойгу, в результате военных действий всему международному терроризму был нанесен существенный урон, нарушена система обеспечения террористов финансами и другими ресурсами. «Ещё один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооружённых сил России в Сирии поставили надёжный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории», — подчеркнул Шойгу.

В конце октября 2019 г. президент США Дональд Трамп объявил, что лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади обнаружили и ликвидировали в сирийской провинции Идлиб. Он указал, что спецоперация американских военных прошла при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.

Ранее по теме: Трамп объявил о ликвидации лидера «Исламского государства»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных