Шойгу заявил об уничтожении «Исламского государства» в Сирии

Министр обороны отметил, что миссия России в Сирии была необходимой. По мнению Шойгу, в результате военных действий всему международному терроризму был нанесен существенный урон, нарушена система обеспечения террористов финансами и другими ресурсами. «Ещё один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооружённых сил России в Сирии поставили надёжный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории», — подчеркнул Шойгу.