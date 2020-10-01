Аксенов уволил министра транспорта Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра транспорта республики Сергея Карпова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Министр транспорта республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — написал Аксенов.
Он уточнил, что регламенты ремонта дорог в Крыму нарушаются, подведомственные Минтрансу организации не смогли организовать «должным образом» работу подрядчиков, передает «Интерфакс». По данным агентства, Карпов был седьмым министром транспорта Крыма с марта 2014 г. — после воссоединения полуострова с Россией.
Карпов занимал должность министра транспорта Крыма с октября 2018 г. Вчера глава Крыма сообщил об увольнении министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.