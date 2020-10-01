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Аксенов уволил министра транспорта Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра транспорта республики Сергея Карпова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Министр транспорта республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — написал Аксенов.

Он уточнил, что регламенты ремонта дорог в Крыму нарушаются, подведомственные Минтрансу организации не смогли организовать «должным образом» работу подрядчиков, передает «Интерфакс». По данным агентства, Карпов был седьмым министром транспорта Крыма с марта 2014 г. — после воссоединения полуострова с Россией.

Карпов занимал должность министра транспорта Крыма с октября 2018 г. Вчера глава Крыма сообщил об увольнении министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных