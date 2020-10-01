Аксенов уволил министра транспорта Крыма

Он уточнил, что регламенты ремонта дорог в Крыму нарушаются, подведомственные Минтрансу организации не смогли организовать «должным образом» работу подрядчиков, передает «Интерфакс». По данным агентства, Карпов был седьмым министром транспорта Крыма с марта 2014 г. — после воссоединения полуострова с Россией.