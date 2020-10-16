СМИ: МИД Японии выразил протест из-за поездки генпрокурора России на Курилы
Министерство иностранных дел Японии 16 октября выразило протест России из-за поездки генпрокурора Игоря Краснова на южную часть Курильских островов, передает телеканал NHK.
В МИДе отметили, что визит генпрокурора противоречит позиции Японии по принадлежности южной части островов. NHK сообщил, что Япония сделала представление России 5 октября и попросила отменить поездку Краснова на Курилы. Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Игорь Краснов посетил острова Кунашир, Шикотан и Итуруп, на которых встретился с местными жителями и предпринимателями.
Из-за затянувшегося спора о Южных Курилах между Россией и Японией отсутствует Мирный договор. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.