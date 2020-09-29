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Японский премьер заявил Путину о желании решить вопрос Курильских островов

Ведомости

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании решить территориальную проблему между странами, сообщает ТАСС.

«Я сказал [Путину], что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС) следующему поколению и намерен решить ее», — сказал Суга журналистам. 

16 сентября японское агентство Kyodo сообщило, что парламент Японии проголосовал за назначение Есихидэ Суги на пост премьер-министра страны. Ранее Суга был избран руководителем правящей в Японии либерально-демократической партии. Ожидается, что Суга продолжит политику прошлого премьера Синдзо Абэ, в которую входят цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам, отмечало агентство.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2012 г. и покинул его 28 августа в связи с ухудшением состояния здоровья.

Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

Ранее по теме: Новый премьер Японии вряд ли будет так же тесно работать с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных