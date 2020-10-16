Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков призвал не читать «ерунду» о российских агентах в СМИ

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что украинский народный депутат Андрей Деркач якобы причастен к российским спецслужбам. Песков заявил, что не знает, кто такой Деркач и призвал не читать «ерунду» в газетах.

«Обращайтесь, пожалуйста, к российским спецслужбам. А еще лучше — не читайте такую ерунду в газетах», — ответил Песков на вопрос журналистов, означают ли его слова, что он не знает, кто такой Деркач, что, с его точки зрения, тот не является агентом российских спецслужб.

Ранее Деркач обнародовал датируемые 2016 г. записи разговора кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. В одной из них политики обсуждают действующего президента США Дональда Трампа, в разговоре Байден называет конкурента «собакой». В другой записи кандидат в лидеры США приказывает Порошенко уволить генпрокурора Украины, который расследовал деятельность газодобывающей компании Burisma. В состав совета директоров предприятия входил сын Байдена — Хантер.

С 10 сентября Деркач находится под санкциями США. По мнению американского Минфина, он более 10 лет был «российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами, а также минимум с конца 2019 г. до середины 2020 г. вел скрытую кампанию, «направленную на культивирование ложных и необоснованных нарративов в отношении официальных лиц США на предстоящих президентских выборах 2020 года».

Ранее по теме: В сеть выложили предполагаемый разговор Байдена и Порошенко о Трампе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных