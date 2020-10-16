Песков призвал не читать «ерунду» о российских агентах в СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что украинский народный депутат Андрей Деркач якобы причастен к российским спецслужбам. Песков заявил, что не знает, кто такой Деркач и призвал не читать «ерунду» в газетах.
«Обращайтесь, пожалуйста, к российским спецслужбам. А еще лучше — не читайте такую ерунду в газетах», — ответил Песков на вопрос журналистов, означают ли его слова, что он не знает, кто такой Деркач, что, с его точки зрения, тот не является агентом российских спецслужб.
Ранее Деркач обнародовал датируемые 2016 г. записи разговора кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. В одной из них политики обсуждают действующего президента США Дональда Трампа, в разговоре Байден называет конкурента «собакой». В другой записи кандидат в лидеры США приказывает Порошенко уволить генпрокурора Украины, который расследовал деятельность газодобывающей компании Burisma. В состав совета директоров предприятия входил сын Байдена — Хантер.
С 10 сентября Деркач находится под санкциями США. По мнению американского Минфина, он более 10 лет был «российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами, а также минимум с конца 2019 г. до середины 2020 г. вел скрытую кампанию, «направленную на культивирование ложных и необоснованных нарративов в отношении официальных лиц США на предстоящих президентских выборах 2020 года».