Песков призвал не читать «ерунду» о российских агентах в СМИ

«Обращайтесь, пожалуйста, к российским спецслужбам. А еще лучше — не читайте такую ерунду в газетах», — ответил Песков на вопрос журналистов, означают ли его слова, что он не знает, кто такой Деркач, что, с его точки зрения, тот не является агентом российских спецслужб.