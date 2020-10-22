МИД Армении назвал единственный путь решения конфликта в Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе может быть решен только мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ, говорится на сайте министерства иностранных дел Армении.
«Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата имеющего международный мандат», — говорится в заявлении. МИД Армении также призвал Азербайджан и Турцию прекратить саботирование режима прекращения огня и перекладывание вины на Армению.
21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает возможным урегулирование карабахского конфликта дипломатическими методами. По словам премьера, Баку сейчас согласен только на капитуляцию Карабаха, что абсолютно неприемлемо для Армении.
В тот же день в ответ на заявление Пашиняна помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан «поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров» в соответствии с резолюциями ООН. Армянскую сторону Гаджиев обвинил в лицемерии и нежелании решать проблему дипломатическим путем.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.
Россия входит в Минскую группу ОБСЕ, которая пытается убедить Азербайджан и Армению решить ситуацию в Нагорном Карабахе мирным путем. При этом входящая в НАТО Турция активно поддерживает Баку, открыто заявляя о готовности предоставить для помощи в борьбе с «армянской оккупацией» свои военные силы. Пашинян считает, что именно Турция убедила Азербайджан нарушить соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 10 октября. Однако в Баку утверждают, что Армения первая нарушила достигнутые в результате многочасовых переговоров в Москве договоренности.