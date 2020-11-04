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В США завершилось голосование на президентских выборах

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В США завершилось голосование на всеобщих выборах президента США. Последним в 20:00 по местному времени (9:00 мск) закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. Сейчас по всей стране идет подсчет голосов.

Для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. По предварительным подсчетам СNN, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден получил пока 215 голосов , а действующий президент США Дональд Трамп — 165. По предварительным подсчетам Associated Press на 9:20 мск, Байден получил в общей сложности 61 957 940 голосов (49,8%), у Трампа — 60 461 523 голоса (48,6%).

Голосование на выборах президента США проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате — 538.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных