В США завершилось голосование на президентских выборах

Для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. По предварительным подсчетам СNN, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден получил пока 215 голосов , а действующий президент США Дональд Трамп — 165. По предварительным подсчетам Associated Press на 9:20 мск, Байден получил в общей сложности 61 957 940 голосов (49,8%), у Трампа — 60 461 523 голоса (48,6%).