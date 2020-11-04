В США завершилось голосование на президентских выборах
В США завершилось голосование на всеобщих выборах президента США. Последним в 20:00 по местному времени (9:00 мск) закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. Сейчас по всей стране идет подсчет голосов.
Для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. По предварительным подсчетам СNN, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден получил пока 215 голосов , а действующий президент США Дональд Трамп — 165. По предварительным подсчетам Associated Press на 9:20 мск, Байден получил в общей сложности 61 957 940 голосов (49,8%), у Трампа — 60 461 523 голоса (48,6%).
Голосование на выборах президента США проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате — 538.