Глава МИД Франции допустил введение ЕС санкций против Турции
Франция и Евросоюз в целом могут ввести санкции против руководства Турции, в первую очередь, ее президента Реджепа Эрдогана, за высказывания, разжигающие религиозную ненависть, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Министр отметил, что обвинения Эрдогана в адрес французского руководства в расизме по отношению к мусульманам полны «ненависти и недопустимы». По его словам, целью высказываний турецкого лидера является не только Франция, но и вся Европа, и в Брюсселе это осознают. «Европейский совет, объединяющий глав 27 государств, мог бы принять необходимые меры в отношении турецких властей... У нас есть рычаги давления, на повестке дня стоят санкции», — сказал Ле Дриан.
Он добавил, что теперь «важно, чтобы турецкие власти приняли необходимые меры во избежание такого исхода».
В конце октября Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что в Елисейском дворце рассматривают возможность ограничить импорт произведенных в Турции товаров в ответ на призыв Эрдогана к бойкоту французской продукции и его обвинения французских властей в гонениях на ислам. Тот, в свою очередь, был объявлен из-за антиисламистских заявлений французских властей, в том числе, президента Франции Эммануэля Макрона после теракта под Парижем, в результате которого исламистом был убит и обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати.
Позже Макрон вновь высказался против исламизма и в пользу свободы взглядов и вероисповедания после теракта в католической церкви в Ницце, унесшем жизни трех человек и других попыток нападений.