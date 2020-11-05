Глава МИД Франции допустил введение ЕС санкций против Турции

В конце октября Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что в Елисейском дворце рассматривают возможность ограничить импорт произведенных в Турции товаров в ответ на призыв Эрдогана к бойкоту французской продукции и его обвинения французских властей в гонениях на ислам. Тот, в свою очередь, был объявлен из-за антиисламистских заявлений французских властей, в том числе, президента Франции Эммануэля Макрона после теракта под Парижем, в результате которого исламистом был убит и обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати.