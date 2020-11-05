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Глава МИД Франции допустил введение ЕС санкций против Турции

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Франция и Евросоюз в целом могут ввести санкции против руководства Турции, в первую очередь, ее президента Реджепа Эрдогана, за высказывания, разжигающие религиозную ненависть, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Министр отметил, что обвинения Эрдогана в адрес французского руководства в расизме по отношению к мусульманам полны «ненависти и недопустимы». По его словам, целью высказываний турецкого лидера является не только Франция, но и вся Европа, и в Брюсселе это осознают. «Европейский совет, объединяющий глав 27 государств, мог бы принять необходимые меры в отношении турецких властей... У нас есть рычаги давления, на повестке дня стоят санкции», — сказал Ле Дриан.  

Он добавил, что теперь «важно, чтобы турецкие власти приняли необходимые меры во избежание такого исхода».

В конце октября Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что в Елисейском дворце рассматривают возможность ограничить импорт произведенных в Турции товаров в ответ на призыв Эрдогана к бойкоту французской продукции и его обвинения французских властей в гонениях на ислам. Тот, в свою очередь, был объявлен из-за антиисламистских заявлений французских властей, в том числе, президента Франции Эммануэля Макрона после теракта под Парижем, в результате которого исламистом был убит и обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати.

Позже Макрон вновь высказался против исламизма и в пользу свободы взглядов и вероисповедания после теракта в католической церкви в Ницце, унесшем жизни трех человек и других попыток нападений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных