Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира

Ранее глава государства заявил, что власти республики постараются сохранить нынешний уровень жизни, несмотря на экономические сложности, которые возникли из-за пандемии коронавируса. 29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. С 1 ноября Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в рамках борьбы с распространением COVID-19. В октябре Лукашенко заявил, что главное в ситуации с распространением коронавируса — не допустить психоза.