Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира
Коронавирус – ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью СМИ республики и ближнего зарубежья, трансляцию вел телеканал «Беларусь-24».
«Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию», — цитирует Лукашенко ТАСС.
Ранее глава государства заявил, что власти республики постараются сохранить нынешний уровень жизни, несмотря на экономические сложности, которые возникли из-за пандемии коронавируса. 29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. С 1 ноября Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в рамках борьбы с распространением COVID-19. В октябре Лукашенко заявил, что главное в ситуации с распространением коронавируса — не допустить психоза.