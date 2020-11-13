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Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира

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Коронавирус – ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью СМИ республики и ближнего зарубежья, трансляцию вел телеканал «Беларусь-24».

«Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее глава государства заявил, что власти республики постараются сохранить нынешний уровень жизни, несмотря на экономические сложности, которые возникли из-за пандемии коронавируса. 29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. С 1 ноября Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в рамках борьбы с распространением COVID-19. В октябре Лукашенко заявил, что главное в ситуации с распространением коронавируса — не допустить психоза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных