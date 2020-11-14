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Колонна российских миротворцев прибыла в Степанакерт

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Колонна российских миротворцев, прибывших в зону нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 км из города Горис в Степанакерт, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Очередная колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 км из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что в составе российской миротворческой бригады прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, а также средства материально-технического обеспечения, российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения миротворческих сил.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4000 человек. По его словам, принятое 9 ноября заявление глав Азербайджана, Армении и России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию. Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены, подчеркнул президент.

27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных