Колонна российских миротворцев прибыла в Степанакерт
Колонна российских миротворцев, прибывших в зону нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 км из города Горис в Степанакерт, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Очередная колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 км из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве пояснили, что в составе российской миротворческой бригады прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, а также средства материально-технического обеспечения, российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения миротворческих сил.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число жертв в конфликте в Нагорном Карабахе превысило 4000 человек. По его словам, принятое 9 ноября заявление глав Азербайджана, Армении и России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию. Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены, подчеркнул президент.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.