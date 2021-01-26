Военные США заметили российские самолеты в опознавательной зоне ПВО Аляски

В сентябре 2020 г. первый замминистра обороны Валерий Герасимов заявил, что НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России. Он добавил, что Россия, напротив, проводила масштабные военные учения «Кавказ-2020» вдали от границ стран-участниц альянса в рамках курса, «направленного на снижение напряженности в Европе».