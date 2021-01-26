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Военные США заметили российские самолеты в опознавательной зоне ПВО Аляски

Ведомости

Объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD) идентифицировала и отследила два российских самолета ТУ-142, которые вошли в опознавательную зону ПВО Аляски около 3:00 мск. Об этом NORAD сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство», — говорится в сообщении. 

В сентябре 2020 г. первый замминистра обороны Валерий Герасимов заявил, что НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России. Он добавил, что Россия, напротив, проводила масштабные военные учения «Кавказ-2020» вдали от границ стран-участниц альянса в рамках курса, «направленного на снижение напряженности в Европе».

11 декабря российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения приближающегося к границе России самолета-разведчика RC-135 ВВС США. Инцидент произошел над Беринговым морем. Ранее истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингового и Охотского морей.

По данным Минобороны, в 2020 г. Воздушно-космические (ВКС) силы России обнаружили у границ страны более 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных самолетов.

Ранее по теме: У границ России в 2020 году обнаружили более тысячи самолетов-разведчиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных