Военные США заметили российские самолеты в опознавательной зоне ПВО Аляски
Объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD) идентифицировала и отследила два российских самолета ТУ-142, которые вошли в опознавательную зону ПВО Аляски около 3:00 мск. Об этом NORAD сообщила в своем аккаунте в Twitter.
«Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство», — говорится в сообщении.
В сентябре 2020 г. первый замминистра обороны Валерий Герасимов заявил, что НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России. Он добавил, что Россия, напротив, проводила масштабные военные учения «Кавказ-2020» вдали от границ стран-участниц альянса в рамках курса, «направленного на снижение напряженности в Европе».
11 декабря российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения приближающегося к границе России самолета-разведчика RC-135 ВВС США. Инцидент произошел над Беринговым морем. Ранее истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингового и Охотского морей.
По данным Минобороны, в 2020 г. Воздушно-космические (ВКС) силы России обнаружили у границ страны более 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных самолетов.