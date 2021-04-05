МИД Украины выступил против отказа от соглашения о российском флоте в Крыму

Соглашения между Россией и Украиной относительно пребывания Черноморского флота на территории Крыма в течение 25 лет после 28 мая 2017 г. были подписаны бывшими президентами стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем 21 апреля 2010 г. в Харькове. Согласно договоренностям, Украина получила скидку на российский газ в размере 30%, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.