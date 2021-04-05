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МИД Украины выступил против отказа от соглашения о российском флоте в Крыму

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Украины не поддерживает денонсацию харьковских соглашений от 2010 г. между Москвой и Киевом о пребывании Черноморского флота России в Крыму, заявил представитель ведомства Олег Николенко.

«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», — заявил он изданию LB.ua.

Таким образом, в случае нарушения положений харьковских соглашений Украина получает дополнительные аргументы для международных судов, которые потенциально смогут рассмотреть вопросы о привлечении России к ответственности, пояснил Николенко. В частности, это можно использовать, чтобы заставить страну компенсировать убытки за «оккупацию Крыма», отметил чиновник.

Николенко добавил, что из-за размещения своего флота в Крыму Россия имеет финансовые обязательства перед Украиной. Если же Москва будет игнорировать «взаимные расчеты», это может стать основанием для долговых исков, заявил представитель МИД.

Соглашения между Россией и Украиной относительно пребывания Черноморского флота на территории Крыма в течение 25 лет после 28 мая 2017 г. были подписаны бывшими президентами стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем 21 апреля 2010 г. в Харькове. Согласно договоренностям, Украина получила скидку на российский газ в размере 30%, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.

Харьковские соглашения утратили силу после вхождения Крыма в состав России в 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.

11 марта 2021 г. секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило Службе безопасности страны (СБУ) проверить голосование Верховной рады по ратификации харьковских соглашений. По его словам, оно было проведено «в беспрецедентно короткий срок» — четыре дня после их подписания. Позже СБУ возбудила уголовное дело и провела обыски в административных зданиях органов власти, задействованных в подготовке и ратификации указанных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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