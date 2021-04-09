МИД заявил об угрозе для государственности Украины при вступлении в НАТО

«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — сказала она.