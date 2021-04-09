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МИД заявил об угрозе для государственности Украины при вступлении в НАТО

Ведомости

Вступление Украины в НАТО приведет к потере ее государственности и эскалации конфликта в Донбассе, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.

«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — сказала она.

По словам Захаровой, сложившаяся к настоящему моменту ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению. Представитель МИД подчеркнула, что Киев «живет иллюзией», что данную проблему можно решить военным путем. Так, Украина стягивает в регион свои войска и технику, обновляет мобилизационные планы, в то время как местными СМИ «нагнетается информация о мифической российской угрозе», отметила Захарова.

МИД призвал Киев проявить ответственный подход по отношению к Донбассу. Захарова подчеркнула, что единственным решением конфликта является выполнение обязательств по минскому комплексу мер.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу необходимости вступления страны в НАТО в телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подобные планы, отметил, что подобный шаг лишь усугубит ситуацию на Украине.

Также инициативу Зеленского прокомментировали в Германии. Там сказали, что пока шаги по присоединению Украины к НАТО не предусмотрены. США при этом заявили, что поддерживают Киев, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства альянса.

Ранее по теме: Песков предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных