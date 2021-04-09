МИД заявил об угрозе для государственности Украины при вступлении в НАТО
Вступление Украины в НАТО приведет к потере ее государственности и эскалации конфликта в Донбассе, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.
«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — сказала она.
По словам Захаровой, сложившаяся к настоящему моменту ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению. Представитель МИД подчеркнула, что Киев «живет иллюзией», что данную проблему можно решить военным путем. Так, Украина стягивает в регион свои войска и технику, обновляет мобилизационные планы, в то время как местными СМИ «нагнетается информация о мифической российской угрозе», отметила Захарова.
МИД призвал Киев проявить ответственный подход по отношению к Донбассу. Захарова подчеркнула, что единственным решением конфликта является выполнение обязательств по минскому комплексу мер.
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу необходимости вступления страны в НАТО в телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подобные планы, отметил, что подобный шаг лишь усугубит ситуацию на Украине.