Германия прокомментировала планы Украины вступить в НАТО
Дальнейшие шаги по присоединению Украины к НАТО в настоящее время не предусмотрены, заявила в ходе брифинга представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — сказала она (цитата по ТАСС).
6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в североатлантический альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Он также информировал западного коллегу об ухудшении ситуации в обозначенном регионе и обвинил Россию в стягивании войск к границам Украины.
При этом в конце марта Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе.
В США, комментируя инициативу Киева, заявили, что поддерживают его, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО. Кремль, в свою очередь, стремления украинских властей не поддержал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобный шаг лишь усугубит ситуацию на Украине.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ситуация на Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года, и достигла пика к декабрю. Сейчас к границе стягивается боевая техника. В ДНР предполагают, что украинские военные могут нанести удар со стороны Горловского и южного направлений. Местные военные находятся в состоянии готовности.