Германия прокомментировала планы Украины вступить в НАТО

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ситуация на Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года, и достигла пика к декабрю. Сейчас к границе стягивается боевая техника. В ДНР предполагают, что украинские военные могут нанести удар со стороны Горловского и южного направлений. Местные военные находятся в состоянии готовности.