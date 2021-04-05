Глава ДНР рассказал об обострении ситуации в Донбассе
Напряженность на границе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины нарастает, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава ДНР Денис Пушилин.
«С учетом действий на линии соприкосновения мы видим, что Киев настроен именно на эскалацию вплоть до полноценных боевых действий. Почему они не понимают самоубийственность этого и почему они идут по этому пути, для нас остается вопросом», — сказал он.
По словам Пушилина, ситуация начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года. Сейчас к границе стягивается боевая техника, утверждает он. В ДНР предполагают, что украинские военные могут нанести удар со стороны Горловского и южного направлений. При этом местные военные находятся в состоянии готовности.
Говоря о причинах обострения конфликта, глава ДНР указал на приход к власти в США Джо Байдена, который «воодушевил во многом нынешний Киев». Также уверенности некоторым членам правительства Украины, которых сам Пушилин назвал «определенно настроенными радикальными элементами», могла придать война в Нагорном Карабахе и тот факт, что Азербайджан смог вернуть юридически принадлежащие ему, но исторически населенные армянами территории. Третьей причиной Пушилин назвал политический и экономический кризис на Украине.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».