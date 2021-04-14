Песков ответил на вопрос об упоминании Навального в беседе Путина и Байдена

Основатель ФБК вернулся в Россию 17 января и сразу был задержан в аэропорту «Шереметьево», так как накануне был объявлен в розыск. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам он это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года. Сейчас он находится в исправительной колонии №2 в Покрове.