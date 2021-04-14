Песков ответил на вопрос об упоминании Навального в беседе Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в ходе вчерашнего телефонного разговора, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Тема Навального, по-моему, нет, не затрагивалась», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ситуация вокруг Навального обсуждалась различными западными лидерами неоднократно в связи с его отравлением, как предполагается, боевым химическим веществом из группы «Новичок» 20 августа прошлого года и последующим арестом 2 февраля этого года. Европейские страны и США обвиняют Россию в причастности к отравлению основателя ФБК и требуют провести расследование. Кроме того, они ввели санкции в отношении ряда лиц, якобы причастных к покушению на Навального. Российские власти, в свою очередь, данную теорию опровергли. Они заявили, что не могут начать расследование дела, так как Германия, где лечился основатель ФБК, не высылает Генпрокуратуре необходимые материалы об обследовании Навального.
Основатель ФБК вернулся в Россию 17 января и сразу был задержан в аэропорту «Шереметьево», так как накануне был объявлен в розыск. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам он это опроверг. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года. Сейчас он находится в исправительной колонии №2 в Покрове.
31 марта ситуация вокруг Навального была затронута на видеоконференции Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом подробностей обсуждения Кремль не раскрыл.