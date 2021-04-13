Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, «что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества». Байден также предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.