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Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил заинтересованность в налаживании предсказуемого взаимодействия по ряду острых проблем, сообщила пресс-служба Кремля.

«Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – говорится в сообщении.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, «что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества». Байден также предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе него лидеры обстоятельно обсудили состояние российско-американских отношений и актуальные аспекты международной повестки дня. В ходе обсуждения ситуации на Украине президент России изложил американскому коллеге базирующиеся на минском «комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.

Ранее по теме: Байден предложил Путину обсудить российско-американские отношения на саммите

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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